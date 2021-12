El Tren de la Navidad del Metro de Madrid comienza a circular y se disparan los memes sobre su aspecto y funcionalidad

Tras un día terrible, una ejecutiva que odia la Navidad se sube al metro, horriblemente decorado. Por arte de magia, el tren la lleva a su pueblo en Vermont, donde su familia y ex actúan como si nunca se hubiese ido -"Próxima estación... Navidad!" (Christmas train) sábado 16h A3 https://t.co/bXtSfISm8Q

Por favor, necesito saber en qué frecuencias pasa este metro. Me tiene mi novio 20 minutos pasando metros porque no es el de navidad. 🙏🙏🙏 No quiero tirarme toda la noche aquí. ¿Podéis decirme en qué horario pasa por una determinada estación? Gracias.