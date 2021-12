Un "entrenador del estrés" se gana la vida recibiendo los puñetazos de sus clientes como 'punching ball' humano

Las preocupaciones del día a día se acumulan entre las cargas de muchos, y les toca lidiar con sus rutinas, horarios, deberes y el estrés, además de cualquier situación de ansiedad. Consciente de ello, un entrenador de Turquía lleva 11 años dedicándose a sus clientes por medio de las debidas palizas, y nunca devuelve ni una.

Hasan Riza Gunay empezó a trabajar como saco de boxeo humano en 2010, tras inspirarse en la clásica película de comedia turca Sark Bulbulu (Ruiseñor del Este), en la que el protagonista se deja golpear voluntariamente.

Se dio cuenta de que mientras algunas personas alivian el estrés haciendo ejercicio, meditando o durmiendo, otras necesitan desahogarse gritando, o mejor aún, golpeando a alguien. Tal y como cuenta en Anadolu Agency, lanzó su negocio dejándose golpear por desconocidos, a cambio de dinero.

Lleva una década trabajando como "entrenador del estrés" y espera formar a otros de próximas generaciones para que asuman su papel, antes de que él sea demasiado viejo para recibir un puñetazo. "La mayoría de mis clientes sufren depresión o ataques de pánico, o están agobiados por sus rutinas diarias", comentaba Gunay al medio.

La mayoría de las veces, lo único que sus clientes necesitan es alguien con quien descargar su ira, y él, dispuesto a complacerles, usa varios métodos: uno de ellos consiste en ponerse una máscara con la foto impresa de la persona con la que el cliente está enfadado, animándole a que le insulte y deje salir toda su frustración.

Haciendo honor a su principal inspiración, siempre piensa en sus sesiones para aliviar el estrés como si fueran escenas de una película, con él y la persona que le pega como protagonistas. Dedica entre 10 y 15 minutos por sesión y acepta un máximo de cuatro clientes al día, cuya mayoría suelen ser mujeres (en torno al 70%).

Casi siempre se pone equipo de protección y hace ejercicio regularmente para mantenerse en forma. Además, le gusta que la gente se interese por sus servicios y no deja que cualquiera le pegue: si no siente que alguien tiene una razón suficiente para estar ahí y solo lo hace por diversión, no acepta.

Pensando en todo detalle, Hasan Riza Gunay hace firmar a todos sus clientes un documento en el que afirma que recibe el daño voluntariamente para que el cliente pueda aliviar el estrés. Estas hazañas, de hecho, quedan reflejadas en su propio sitio web y en su cuenta de YouTube, donde publica a menudo.