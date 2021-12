Un joven se libra de sufrir cáncer de piel tras la advertencia de sus seguidores: "TikTok salvó mi vida"

La prevención del cáncer está a la orden del día en redes y, sin embargo, su concienciación suele escasear por una falta de información previa por parte de los ciudadanos. No obstante, los seguidores de un tiktoker probablemente cambiaron el curso de su vida después de alertarle de que dos lunares en su espalda parecían ser cancerígenos.

Un desarrollador de software de Florida, Alex Griswold (25 años) publicó un vídeo en la plataforma en 2019 en el que se veía a su mujer, Melinda Griswold, frotando su espalda sin camiseta. Después de ver el clip, dos de sus seguidores le contactaron por privado y le animaron a buscar asesoramiento profesional.

"El médico me dijo: quien te lo haya dicho, probablemente, te haya salvado la vida", cita Grisworld al médico en su video, donde también compartió los detalles de la historia a posteriori. "Por lo tanto, gracias a dos amables desconocidos, he evitado el cáncer de piel y esto es el recordatorio perfecto de que el mundo es un lugar maravilloso", añadía el tiktoker.

"Así es como TikTok me salvó la vida", es el título de su vídeo que, año después, ha sido visto cerca de 6 millones de veces y ha recibido casi 2 millones de likes.

"Definitivamente soy mucho más consciente de usar protector solar y asegurarme de no ser descuidado cuando paso mucho tiempo al sol", comentaba el joven a The New York Post. "Sé que el vídeo ha ayudado a otros. De vez en cuando hay gente que se pone en contacto conmigo para decirme que también se ha quitado lunares después de ver el vídeo".