Álvaro, el autor de la táctica viral para entrar a su casa en el centro de Madrid: "El 99% se han ofendido, me hace gracia"

Lleva 12 años en Twitter, pero nunca antes había vivido algo así. El tuit de Álvaro Bernal, un diseñador aficionado a escribir en esta red social, vio esta semana cómo una de sus publicaciones se hizo viral. El diseñador, de 27 años, compartió un curioso método para demostrar a la Policía que su casa se encontraba en pleno centro de Madrid, y que necesitaba poder acceder a ella.

"No puede pasar, el aforo de la calle está completo", le dijeron los agentes, que le pidieron un justificante. "Oye, Siri, enciende la luz del salón de color rosa", contestó el joven, sosteniendo su teléfono móvil. De repente, una de las ventanas se iluminó. "Adelante, pase", añadieron los policías, tal y como recogió el Bernal en un tuit que, para su sorpresa, se hizo viral. "Me ha chocado mucho", reconoce a 20minutos.

Bernal, que vive a la altura del Edificio Telefónica, tenía que cruzar el pasado fin de semana a la parada de metro de Callao para acompañar a su pareja. Cuando volvió, las autoridades le impidieron el paso: "No llevaba el DNI ni la cartera, solo mi móvil... y en mi DNI pone mi dirección de antes. Me preguntó el policía si yo tenía una justificación de que vivía ahí, y como tengo una ventana donde se ven todas las luces, le pedí al iPhone que encendiese las luces en un color fuerte".

Le piden un justificante para demostrar si es el propietario de su casa y su respuesta se hace viral. Un usuario improvisó una prueba irrefutable de cuál era su piso cuando la policía quería impedirle el paso. Le piden un justificante para demostrar si es el propietario de su casa y su respuesta se hace viral. Un usuario improvisó una prueba irrefutable de cuál era su piso cuando la policía quería impedirle el paso.

El tuit donde publicó este truco cuenta con más de 9.500 'me gusta', aunque lo que más le ha llamado la atención al diseñador son las reacciones a la afirmación que compartió en el post: "Y por favor, dejad de venir a Madrid en diciembre". "No me esperaba que ver esto en Facebook y ver a gente discutiendo.", reconoce por vía telefónica, y añade: "El 99% de las reacciones son de gente que dice ‘no vengáis a Valencia en verano, 'no vengáis a Navarra en verano, a 'Galicia...'".

"Si miras las respuestas, son de ese tipo. Luego uno dice ‘no vengáis a Barcelona en verano’ y el otro le dice ‘en Barcelona te roban’. Otro dice ‘pero qué dices tú, gilipollas’... Me he encontrado una pelea en la que un chico era calvo y el otro le dice ‘pues tú eres un puto calvo de mierda’", asegura, asombrado.

"Me hizo mucha gracia. Igual que también me hacen mucha gracia los que se ofenden", admite Bernal, matizando que no todas las disputas van en la misma dirección: "También hay gente que me dice que es mentira, que tiene las luces de Siri en el iPhone y eso es mentira. Pero a ver, es que no funciona así. Es que hay que hacer más cosas aparte de eso, ¿sabes?", cuenta, con una leve risa.

"Me ha contactado gente de Twitter que me ha buscado por Instagram y me ha dejado mensajes privados"

Los mensajes de indignación no solo le han llegado a través de Twitter, pues hay quienes le han respondido por otras vías: "Me ha contactado gente de Twitter que me ha buscado por Instagram y me ha dejado mensajes privados, pensando ‘a ver si por aquí sí lo lee’. Y me decían: ‘Pues no vengas a Valencia en verano’, ‘pues esto es mentira’, ‘pues te lo has inventado…’".

En cuanto al control policial en el centro de Madrid (añadió en un hilo de Twitter una serie de vídeos para mostrar las aglomeraciones), Bernal piensa que no es exagerado: "A mí lo me parece desmesurado es la gente que hay en Gran Vía, y en la Puerta del sol y en la calle Arenal estos días. El control policial está bien". "A las malas hubiese acompañado al guardia a la puerta y se hubiese quedado tranquilo", zanja el diseñador.