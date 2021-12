El indignante caso de un trabajador que le han pedido que ponga dinero para los regalos de Navidad de sus jefes

Llegan la Navidad y con ellas, miles de proyectos en las empresas. Decoración, cena, cesta, paga extra... hay muchas alegrías que los trabajadores pueden esperarse. Sin embargo, lo que no se imaginaba este usuario de Reddit que iba a tener que ser él el que le diera un regalo a sus superiores.

Muy enfadado acudió a la red social para contar en privacidad su enfado con el departamento de Recursos Humanos por pedir a los trabajadores ayuda con un regalo para los jefes, pero vista la repercusión que ha tenido su historia ha acabado hasta mostrando pruebas de la indignante petición.

"Nos piden 20 dólares ( 17 euros) para los regalos de Navidad del CEO y del CTO. No puedo. Ese dinero es para mis hijos, no para los peces gordos de la cima que ganan al menos 5 veces lo que yo gano en un mes cualquiera", escribía enfadado.

"No estoy tratando de defender o disuadir a nadie", escribía junto con la captura de un correo electrónico enviado a los empleados. "Es solo una cosa que me cabreó y que me apetecía compartir con el grupo. No odio trabajar aquí, pero sí odio este tipo de actitud hacia los empleados, con familia, en época navideña", añadió.

Correo de Recursos Humanos pidiendo dinero para el regalo de los jefes. REDDIT

Al final, parece que la surrealista historia acabó bien, al menos para el anónimo usuario. "Ya he dicho que no voy a poner dinero y no he recibido ningún reproche, todos entienden mi punto de vista", ha concluido el post.