Pisco, el gato que arrasa en Instagram por ser igual que el Gato con Botas de Shrek

Los gatos están viviendo una época dorada gracias a internet y a las redes sociales. Muchos de ellos tienen incluso sus propias cuentas de Instagram. Uno de ellos es Pisco, un gato que triunfa por su parecido al Gato con Botas de la factoría Dreamworks, que se hizo famoso en la película Shrek.

Pisco es un gato de la raza british shorthair que se hizo famoso cuando su dueña abrió una cuenta de Instagram dedicada a él en el año 2018. Ahora tiene más de 615 mil seguidores.

También tiene cerca de 41.000 seguidores en otra popular red social, TikTok, donde su dueño comparte vídeos breves de Pisco probándose disfraces o simplemente durmiendo.

Pisco, que vive en Nueva York, no tiene solo muchos seguidores, sino que ha firmado numerosos acuerdos de patrocinio y es la imagen de marcas como Petsin, Petsafe, así como de la web hotelsdotcom.

La base de la popularidad de Pisco está en sus enormes ojos con pupilas dilatadas, como las de la famosa escena del Gato con Botas en la segunda parte de Shrek. El personaje se hizo tan popular que llegó a tener su propia película.

Su dueña explica que no siempre fue tan adorable: "Estaba muy asustado y no quería que lo abrazáramos ni lo tocáramos en absoluto. Pero todos los días le mostramos que estaba bien y que no lo obligábamos a abrazarlo o agarrarlo. Pronto se volvió mucho más confiado y comenzó a sentir curiosidad. Ahora es un súper osito de peluche y le encanta abrazar", dice.