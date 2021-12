"Hola, guapa": Un 'hacker' consigue piratear un dispositivo para mascotas y espiar a una mujer a través de la cámara

Una mujer de Missouri, Angela Cuniberti, denunció ante los medios de comunicación locales que un dispositivo que tenía en casa, un aparato que permite vigilar a las mascotas de forma remota e incluso alimentarlas, había sido hackeado y usado para espiarla.

La mujer lleva cinco años usando el dispositivo para vigilar cuando está fuera a sus perros, Cal y Duke y para echarles una golosina de vez en cuando, pero se llevó la desagradable sorpresa hace unos días, justo tras salir de la ducha.

"Mientras caminaba, escuché la voz de un hombre que decía 'hola, guapa'. Básicamente me asusté, pensé que alguien había entrado en mi casa. Mis perros empezaron a ladrar como locos", dijo Cuniberti.

Pero después vio que la luz roja del aparato estaba encendida, lo que indica que está grabando y no debía estar haciéndolo, pues ella estaba en casa y no había abierto la aplicación.

"No lo he usado desde entonces. Me comuniqué con la empresa y me dijeron que me podían dar un nuevo aparato y les dije que no porque ya no lo voy a hacer", dijo la mujer.

La empresa le explicó en un email que probablemente habían pirateado su red Wifi, por lo que es posible controlar la mayoría de aparatos que están conectados a ella.