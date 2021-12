La nariz más larga del mundo mide casi 9 centímetros y pertenece a un hombre turco

"Algunos se convierten en primeros ministros y otros en poseedores de récords mundiales", esas son las declaraciones de Mehmet Ozyurek tras conocer que su nariz de 8,7 centímetros de longitud es la más grande del mundo.

El hombre, de origen turco, tiene 72 años y es consciente de que toda su vida, allá a dónde ha ido, todo el mundo se giraba a mirar su nariz. Por eso, se siente "bendecido" de haber recibido este reconocimiento.

De pequeño, comenta, que sus amigos le señalaban y le criticaban por su aspecto: "Fue entonces cuando me miré en el espejo y me descubrí a mí mismo. Dios me hizo así, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. He aprendido a vivir en paz con mi físico".

Ozyurek también ha confesado que tiene una capacidad olfativa muy superior al resto y que es capaz de percibir olores que nadie más en la sala reconoce. "Por ejemplo, cuando entro en mi casa... puedo saber inmediatamente que plato se está cocinando".

En sus palabras, el ganador del certificado ha mandado un mensaje de aceptación y amor propio muy importante asegurando que lo más importante es que estar a gusto consigo mismo. "Además, a mi mujer le gusta", ha concluido en broma.