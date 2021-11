Un cliente de un bar sorprende a los empleados al dejar la increíble propina de 2.000 dólares

Los gestos de agradecimiento nunca están de más hacia los camareros que cubren su trabajo con esfuerzo y, por lo general, muchas horas extras. Y estos empleados de una panadería de Nebraska se sorprendieron cuando un cliente quiso ir con todas: tras recibir un pedido que sumaba solo unos 5 dólares, les dejó la abundante propina de, nada más ni nada menos, 2.000 dólares.

Preston Rath, empleado de The Omaha Bakery en Bellevue (EE UU), dijo que un cliente llamado Nicholas pidió dos empanadas, que sumaban 5 dólares, y luego puso 2.000 dólares (1.771 euros) en el campo que pedía la cantidad de propina.

Se trataba de un agradecido miembro de las fuerzas armadas, Nicholas, quien dos facturas y dejó esa enorme propina que, sin duda, no esperaban recibir. "Le dije: Eso está mal, has puesto demasiada propina. Y él me dice: Si no le das a OK, voy a dar la vuelta y darle a OK'", explicó Rath al medio KETV.

La panadería Omaha compartió fotos del recibo en Facebook, y está dejando a más de uno con la mandíbula desencajada. Según han explicado, los camareros se dieron cuenta de la elevada cifra y solicitaron al cliente que hiciera la corrección, quien insistió en que no había ningún error y que quería apoyar a un pequeño negocio local que acaba de abrir en Bellevue, el humilde restaurante que recibió semejante noticia.

"Como puedes imaginar, nuestro equipo de panadería quedó en shock por este extraordinario acto de bondad y generosidad", han declarado. La propietaria Michelle Kaiser dijo que la propina será compartida por los trabajadores por hora de la tienda, destacando la importancia de "mantener vivos a los negocios locales en estos tiempos difíciles".

"Él sabía que había sido un momento difícil por el Covid, que la gente tenía problemas en general. Se dio cuenta de que nuestro personal estaba trabajando muy, muy duro", añadió Kaiser.