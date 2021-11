Un hombre comparte el emotivo mensaje que recibió en su pedido a domicilio: "Me gustaría darles un beso en la frente"

Cuando el encargado del servicio a domicilio de un restaurante italiano recibió el pedido de un hombre que estaba enfermo en casa, no dudó en mandarle un reconfortante mensaje de ánimo y un pequeño detalle. El cliente, emocionado, dejó a cambio una bonita reseña agradeciéndoles el gesto.

Minutos antes del cierre, Fettuccine Carbonara recibió una comanda que incluía un sincero mensaje: "Siento pedir tan tarde, estoy muy enfermo ahora mismo, acabo de despertarme". Además, el cliente expresaba su comprensión si cancelaban el pedido.

Sin embargo, para su sorpresa, no solo recibió lo que había solicitado, sino que lo acompañaba un plato extra y una nota de parte de uno de los empleados, agradeciendo su texto: "No te estreses por pedir tarde, no nos importa. Aquí tienes pan de ajo gratis para que te sientas un poco mejor. Son los mensajes amables como el tuyo los que realmente mejoran mi/nuestro día. Gracias".

El mensaje que recibió el restaurante y la reseña que puso el cliente. REDDIT

Abrumado por el emotivo gesto, decidió dejar una bonita reseña del local, narrando lo que había sucedido y alabando la calidad de la comida del restaurante. Además, añadió un tierno comentario: "Me gustaría dar a todos y cada uno de los empleados un pequeño beso en la frente".

La nota que le dejó el camarero al cliente enfermo. REDDIT

El trabajador que había preparado su pedido compartió la historia en Reddit y los usuarios que volcaron con ella, aplaudiendo el comportamiento tanto del camarero como del cliente: "Es agradable ver a alguna persona que trata a la gente que trabaja en el servicio como personas".