El inaudito comentario en un pedido para llevar desata el cachondeo en las redes: "Mi suegra está en casa..."

A la hora de hacer pedidos de comida para llevar, no es extraño ver ciertos comentarios de los clientes sobre la hora de llegada, la forma de pago o sobre algún producto del encargo. Incluso surrealistas y escatológicos.

Lo que no es tan habitual ver, es más, resulta incluso insólito, es una referencia a la vida personal del cliente.

Eso es lo que se ha hecho viral en las redes sociales. "Por favor no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va", es el comentario en cuestión que recibió de un cliente un restaurante de Sevilla especializado en comida asiática.

Ha sido la cuenta Soy Camarero, especializada en temas de hostelería, la que ha compartido en Twitter el pedido del pasado 12 de noviembre, que, de manera surrealista, cita a la madre de la pareja del cliente.

Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme 😂 pic.twitter.com/QPZ99c8NlI — Soy Camarero (@soycamarero) November 22, 2021

Un comentario que ha desatado el cachondeo en las redes sociales por parte de los usuarios.

Yo pongo esa orden en prioridad si leo eso 🤣 — 𝔉𝔢 𝔓𝔢𝔯𝔞𝔩𝔱𝔞 𝔄𝔠𝔬𝔰𝔱𝔞™⚪🍃 (@Fe_Peralta) November 23, 2021

Ese pedido, es un grito de auxilio, pobre🥺 — Mariacandai (@mariacandai) November 23, 2021

esas brujas....digo suegras... — Víctor Parriego (@Victorngel1) November 23, 2021

Hace unas semanas, El Café Bar Mega, especializado en hamburguesas, compartió la curiosa aclaración que le hizo el pasado 16 de octubre un cliente cuando pidió varios de sus productos.

"Entrega sin contacto. La hamburguesa crujipollo que sea sin cebolla, por favor. Paso muy mala noche con los peos. Gracias, está todo muy rico", fue lo que pidió este cliente.

Un comentario que hizo mucha gracia al establecimiento, que no dudó en subirlo a sus redes sociales: "Meganos sinceros y que esperemos que pasen una noche genial", escribió el bar andaluz.