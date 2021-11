Por qué deberías cambiar el rollo de papel higiénico en cuanto entres a una habitación de hotel

Cuando entramos por primera vez a una habitación de hotel es normal que repasemos con cierto deleite la sensación de limpieza y novedad en la cama, el escritorio, el aseo... pero hay un detalle en el que deberíamos fijarnos.

Una extrabajadora de varios hoteles llamada Janessa Richard ha compartido en TikTok un vídeo en el que revela el motivo por el que deberíamos cambiar de inmediato el rollo de papel higiénico cuando entremos en el baño de la habitación.

Según Janessa, los responsables de la limpieza de la habitación "no cambian los peajes del papel higiénico entre invitados. Si queda papel higiénico en el rollo, lo dejarán allí y doblarán el extremo para que se vea bonito".

Sin embargo, la joven especificó que esta afirmación se basa en su "experiencia personal" y no siempre fue así para todos los hoteles. Algunas personas, en los comentarios, dijeron que no les importaba que no se cambiara.

Una persona preguntó: "¿Qué tiene de malo dejar el papel higiénico? Sería mucho desperdicio si lo cambiaran cada vez". Otros dijeron que sería malo para el medio ambiente si se cambiara entre cada huésped, especialmente si algunos solo se quedan a pasar la noche.

En cambio, la propia Janessa reflexionó en los comentarios: "Cuando pago 150 ó 200 dólares por una habitación, esperaría un rollo de papel higiénico limpio". El debate está servido.