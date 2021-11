Una mujer pide que le escriban un mensaje de ánimo en su café y el resultado no es el que esperaba

Una joven estaba pasando por una dura época de exámenes por lo que decidió darse un capricho. Encargó un café a domicilio de la famosa cadena Starbucks y, junto a su pedido, hizo una curiosa petición.

Su comanda de un moka blanco doble helado iba acompañada de una nota en la que señalaba: "Estoy estudiando para un examen difícil, ¿puedes escribir algo que me haga feliz?".

Cuando el café llegó a casa quiso compartir con sus seguidores cuáles eran estas palabras de ánimo. En el vídeo enfoca primero al ticket donde está escrita su solicitud y luego al vaso, que no tiene nada escrito.

La usuaria acompañó la imagen con varios emoticonos de un corazón roto y del hashtag "sad" (triste). Pese a que el vídeo que hizo rápidamente viral, alcanzando las más de tres millones de visualizaciones, los comentarios no han sido muy positivos, ya que le reprendían su actitud y su poca empatía con los trabajadores.

"Es un camarero, no un terapeuta", "Su trabajo no es decorar tu taza. ¿Te das cuenta de que a veces hay prisa y están preparando bebidas sin parar? Su trabajo es hacer tu café" o "¿Podemos no hacer que los trabajadores realicen una labor emocional además de lo mucho que trabajan y lo relativamente mal que se les paga? No está bien", fueron algunos de los mensajes que recibió de otros usuarios.