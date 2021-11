Esta impresionante pastelera triunfa en redes con sus tartas hiperrealistas en forma de objetos cotidianos

No hay objeto que Natalie Sideserf no pueda conseguir recrear con sus dotes culinarias. La joven estadounidense conocida por su papel como juez en programas de cocina como Nailed it!, sorprende cada lunes a sus seguidores en Instagram, TikTok y YouTube con una nueva creación hiperrealista de una tarta en forma de cualquier cosa que puedas imaginar.

Cebollas, pantalones, arañas son algunas de las más 'sencillas'. Esta pastelera da un paso más lejos con cada publicación y cada vez es más experta en recrear con impresionante fidelidad rostros humanos.

Desde personajes famosos como Bruce Willis, miembros de BTS o el payaso de It hasta llegar a crear un busco casi a tamaño real de ella misma. Trabajos en los que necesitan más de un día de preparación para poder hincar el diente.

Cada vídeo que comparte despierta admiración y enfado entre los internautas. Su talento es tal que muchos piensan que están viendo, por ejemplo, una hamburguesa de verdad y comienzan a dudar sus propios ojos cuando ven como corta por la mitad el alimento y dentro hay bizcocho.

Con más de 700.000 seguidores, muchos se preguntan si las recreaciones dulces de verduras "siguen contando como comer sano", aunque la mayoría piden que Sideserf ponga estas obras de arte a la venta.

Todos los sabores, formas, texturas están incluidos y explicados en los vídeos de YouTube de la joven donde muestra paso a paso como consigue esos resultados imposibles. Los tutoriales lo hacen ver fácil, pero está claro que es un don especial.