El misterioso mensaje de un hombre en la arena que puede verse en Google Maps

Tanto Google Maps como Google Street View, las aplicaciones de Google que mapean prácticamente todo el mundo, suelen esconder curiosos secretos. Los usuarios del foro Reddit frecuentemente se hacen eco de ellos.

Es el caso de una curiosa escena que se puede ver en una de las imágenes fijas 360 que hay en Google Street View. Está captada en una playa de Cabo Verde (África), en concreto la de Tarrafal.

En la imagen se ve a un hombre que está agachado sobre la arena húmeda, y está escribiendo unas líneas que se han convertido en todo un enigma para los usuarios de Reddit.

Imagen más cercana del misterioso mensaje. GOOGLE STREET VIEW

El primer debate que se ha abierto es acerca del idioma en el que está escrito el mensaje misterioso sobre la arena. Aunque en principio alguien apuntó a que se trata de portugués, otro forero le corrigió.

"Eso no es portugués, es criollo caboverdiano, está basado en portugués, pero no son mutuamente inteligibles", dijo el usuario. Otro usuario explica que es un texto dedicado a un cantante local, pero que aun así no tiene mucho sentido.

"Un poco de contexto. Bana era un cantante caboverdiano muy popular. Los escritos no tienen mucho sentido, y me parece que la persona tiene problemas de salud mental", añade el forero.

El texto se podría traducir así: "Bana, te extraño / ¡Ven a leer! Solo / ¡Bola! ¿Quién? / ¿Cantaste? ¡Solamente! / Bongo? ¡No solo! /Bana y los mares / ¡Bana! Solo regresa / ¡Bana! Arrancar..."