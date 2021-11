Descubre a su mujer siendo infiel y la nota que le deja al amante se hace viral: "No deberías hacer cosas sucias"

Un hombre británico descubrió que su mujer le estaba engañando con otro hombre, con el que mantenía relaciones sexuales, así que decidió dejarle una nota al amante de ésta y preguntar en redes sociales si el tono de la carta era el correcto.

"¡Llegué a casa con mi pareja en la cama con otra persona! ¿Creéis que he dado con el tono correcto?", preguntaba en redes sociales el usuario, cuya identidad no ha salido a la luz.

"Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella", comenzaba la misiva.

"Sé que la situación puede hacerla sentir sola, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi coche para que puedas aparcar", continuaba la nota que el usuario pretendía enviar y que se despidió con un "saludos".

Por supuesto, la nota corrió como la pólvora por redes sociales, donde la mayoría de los usuarios la consideraron "muy británica". También hubo quien bromeó diciendo "creo que es demasiado agresiva y conflictiva, rebaja un poco el tono" e incluso quién no estaba seguro de lo que leía: "Soy británico y no puedo entender si esto es un sarcasmo de nivel olímpico o si me he perdido algo".