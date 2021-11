Ayuso responde en Twitter a una chica que hablaba sobre sus ex

Entre otras conocidas frases pronunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las bondades de su región, una de las más recordadas es la que concierne a las exparejas: "En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Una libertad que no ocurre en todas partes", aseguró en una entrevista durante la última campaña electoral.

Este domingo, una tuitera ha vuelto a rescatar estas famosas declaraciones para hablar de las felicitaciones de sus exparejas por su cumpleaños: "Realmente sorprendente la cantidad de ex que me han felicitado el cumple. Eso sí, no me crucé a ninguno ;)", ha señalado en un mensaje en Twitter en el que mencionaba a la presidenta madrileña.

Horas después, la propia Díaz Ayuso respondía a su comentario de la siguiente manera: "Si es que Madrid es maravilloso... ¡Felicidades!", le dijo.

Si es que Madrid es maravilloso... ¡Felicidades! — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 7, 2021

No es la primera vez que la presidenta madrileña reacciona en esta red social a mensajes relacionados con este asunto.

El pasado mes de junio, una tuitera contaba en Twitter el caso de una amiga suya: "Una amiga se ha encontrado a un exligue en El Retiro. A ver, la hoja de reclamaciones", escribió.

No sé cómo ha podido suceder. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 4, 2021

Ayuso sorprendió entonces a sus seguidores al responderle: "No sé cómo ha podido suceder", un comentario que arrasó en la red social con más de 21.000 'me gusta'.