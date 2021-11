El nuevo producto de belleza que ha fascinado a TikTok: "Hemos desvelado el secreto de las Kardashian"

Las Kardashian siempre han llamado la atención respecto a su cuerpo o belleza. Ya sea para bien o para mal, todo el mundo habla de ellas y examinan cualquier retoque que se hacen, convirtiéndose inmediatamente en tendencia.

Su look de ojos rasgados ha conquistado a medio mundo, popularizándose la cirugía de los foxy eyes. No obstante, no todo el mundo quiere pasar por una intervención estética y prefieren utilizar el maquillaje para intentar emular este tipo de facciones y enfatizar su mirada lo máximo posible.

Por suerte internet no descansa y en TikTok ha aparecido un accesorio que enseguida se ha hecho viral porque consigue el efecto foxy eye de forma instantánea sin necesidad de maquillaje y por menos de 14 €. Pitty Bernad, la encargada de hacer este producto tendencia, comenta que es "el secreto de las Kardashian".

Se trata de dos cintas adhesivas unidas por una cuerda elástica que, cuando se pegan a la sien, consiguen levantar la piel y rasgar los ojos, elevando la mirada y consiguiendo unos foxy eyes al instante.

Estos artilugios se popularizaron hace unos años en Asia, pero recientemente está llegando a Europa y Estados Unidos para completar looks de maquillaje y que se pueda apreciar en su totalidad, ya que, dependiendo la forma del ojo, no siempre lucen igual.

Aunque se trata de un accesorio divertido, no es algo de lo que se deba abusar, debido a que estas cintas estiran demasiado la piel y el músculo, pudiendo provocar arrugas prematuras y debilitamiento muscular, haciendo que se descuelgue.