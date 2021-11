Desde 'Bulería' hasta 'Todo de ti', una 'tiktoker' versiona conocidas canciones  en coreano

"Nan noye jonbu da joahe" o, lo que es lo mismo, "es que me gusta todo de ti", el pegadizo estribillo de la conocida canción de Rauw Alejandro se puede cantar en coreano gracias a Lucy Paradise. Esta cantante y tiktoker ha versionado numerosos temas en este idioma asiático en formato karaoke.

Clásicos como Bulería, Yo soy tu gatita o Cuando tú vas y temas más actuales como Niña de la escuela o Pareja del año forman parte del repertorio de esta joven que lleva años enamorada de la cultura y el idioma coreano.

"Hace 13 años me hice muy fan del K-Pop y me volví loca por la cultura y por aprender el idioma. Para practicar me ponía a traducir canciones", explicó la artista en una entrevista en el programa Zapeando.

Armada con un micrófono, además de triunfar en TikTok con sus covers, también sube videoclips de las mismas a YouTube y casi siempre incluye la letras a modo de karaoke para poder cantarlas.

Aparte de las versiones coreanas de temazos españoles, también se atreve con las traducciones a castellano de algunas canciones de grupos de K-Pop como BTS o Monsta X y graba vídeos recreando populares coreografías.

Pero no todo es cantar, y la joven aprovecha sus redes sociales para compartir curiosidades sobre Corea del Sur, enseñar expresiones y pequeñas frases coreanas a sus seguidores y hacer recetas, como el famoso dalgona (el dulce de El juego del calamar), y challenges.