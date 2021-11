Una 'influencer' asegura que no hubo trampas en un sorteo que organizó ella y ganó su madre

Una influencer de México ha rifado una camioneta recientemente, con la fuerte coincidencia de que la ganadora ha sido, ni más ni menos, que su propia madre. Según dijo, cualquier seguidor podía participar en el sorteo y, pese a que mostró el proceso de azar empleado para llegar a la cifra final, muchos le han acusado de que todo estuvo arreglado desde un principio.

Lore Garza, la mexicana de 141 mil seguidores, hizo hace poco una rifa en vivo que resolvió con el número ganador de la Lotería Nacional: 48319. Tras rastrear esta cifra exacta en el Excel de la base de datos, dio con el número ganador que, para su propia sorpresa, coincidía con el de su madre.

Después de la alegría general de los familiares presentes y, por supuesto, los saltos de su emocionada madre, no tardaron en llover las críticas. Muchos usuarios tachando el sorteo con acusaciones de fraude y, ante la decepción general, se vio obligada a subir otro InstagramTV donde explicaba que la selección del resultado solo fue obra del azar.

“La Lotería Nacional no depende de mí. Si la Lotería Nacional dependiera de mí, si yo supiera quién iba a ganar, pues yo hubiera comprado el boleto para los 21 millones de pesos", ha explicado.

La mayor parte de acusaciones venían de personas ajenas a su cuenta pública y, por otro lado, sus seguidores sí que creyeron las afirmaciones que aseguraba: "La mayoría de los mensajes de personas que me comentaban no son mis seguidoras, no me conocen y por eso hablaban así de mí".

Pese al apoyo parcial, Lore Garza ha decidido enviar la captura y los datos que validan la autenticidad del número ganador por parte del sorteo a cada participante, según ha avanzado en su cuenta de Instagram, molestia que le llevará un tiempo del que tampoco dispone en abundancia debido a sus siete meses de embarazo.