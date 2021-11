Los precios del alquiler suelen ser un tema recurrente para muchos estudiantes y jóvenes trabajadores en estos días, en especial, por los altos gastos que puede suponer una habitación de escasos metros cuadrados. Este caso también salpicó a Aimée Lê, profesora que, durante su doctorado en su universidad de Londres, vivió dentro de una tienda de campaña por un total de dos años.

Su historia no la conocieron sus alumnos hasta tiempo después. Y es que a Aimée Lê, como a tantos, le afectó la fuerte subida de alquiler que experimentó en el tercer año de doctorado en el Royal Holloway (Londres). Según ha compartido con The Guardian, se dio cuenta de que no podía permitirse un piso y cubrir todos los gastos con los escasos ingresos de su investigación y docencia.

La estudiante estadounidense tenía una excelente vida académica, a pesar de su situación de supervivencia en el día a día: "Recibí buenas críticas de los estudiantes. Incluso organicé una conferencia internacional. Trabajaba a un nivel muy alto y estaba increíblemente concentrada".

Temerosa de que pudiera dañar su reputación profesional si la gente sabía que no tenía hogar, debido a los prejuicios hoy presentes, decidió llevar esta doble vida: "Los estudiantes esperaban que yo recibiera un salario. Creo que eso es lo que suponen: que somos profesores con contratos adecuados. Les dije que no era así, pero me pareció que decirles que vivía fuera era ir demasiado lejos".

Esta joven docente recibió una beca anual de 16 mil libras esterlinas (18.000 euros) durante tres años de Royal Holloway para hacer su doctorado sobre los grupos étnicos minoritarios en la literatura estadounidense, y ganó una beca adicional de Estados Unidos, de donde es originaria, en su primer año.

Sin embargo, tuvo que pagar 8.000 libras al año por las tasas a la universidad (eximidas para los becarios del Reino Unido), dejándole con 12.000 libras al año para vivir, incluyendo su salario por la enseñanza y un alquiler que no podía pagar. Decidida a no abandonar los estudios, pidió prestada la tienda a un amigo.

"Estaba muy asustada. Me enteré de que había un campamento de protesta cerca del campus, así que me presenté con mi tienda de campaña y pregunté si podía quedarme allí para no estar sola. Y ese fue el comienzo de mis dos años siguientes", ha explicado al medio.

Guardaba sus libros en la oficina de posgrado para que no se dañaran, y se duchaba en la universidad. No se lo dijo a sus padres, diciéndoles que se alojaba en una granja ecológica para no preocuparlos y tampoco se lo dijo a su universidad que insistía en el bienestar de todos sus estudiantes, pese a sus excesivas tasas.

Lê, que obtuvo su doctorado en 2018, dio clases particulares a escolares y trabajó en un jardín botánico para llegar a fin de mes antes de conseguir un contrato de duración determinada durante dos años para enseñar escritura creativa en la Universidad de Exeter. Ahora vive con sus padres, y vuelve a buscar trabajo.

"Creo que soy muy adecuada para el trabajo. Sé que soy muy buena profesora. Es como una vocación", ha aclarado, actualmente "muy nerviosa" por la incertidumbre de no conocer qué será de su futuro laboral.

Una investigación publicada en el mismo mes de octubre, de hecho, reveló que casi la mitad de las tutorías de grado por las que es famosa la Universidad de Cambridge son impartidas por personal contratado de forma precaria y sin contratos adecuados.

El mismo sindicato de University and College Union ha afirmado que la situación de los jóvenes, desesperados por conseguir un trabajo en la escala profesional, está empeorando. El personal de 146 centros de enseñanza superior tiene hasta este día 4 de noviembre para votar si se pone en huelga una vez más, posiblemente antes de Navidad, por los salarios injustos, las cargas de trabajo "insostenibles" y los contratos precarios.