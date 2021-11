El mundo de los NFT, en los que muchos invierten para tener exclusivas obras virtuales, está creciendo cada vez más, a pesar de que muchas personas continúan sin entenderlo. Por ello, hay personas que en lugar de sumarse a la creación o compra de este criptoarte prefieren hacer mofa con esta tendencia.

Ese es el caso de Chocu, un usuario que hace humor en Twitter usando la imagen de Coco, el mono de los cereales Choco Krispies. Y, siguiendo la estela de sus irónicos tuits de broma, ha decidido hacer una pequeña burla con los NFT por una causa solidaria.

"¡Hola! ¿Quieres ganar este exclusivo NFT del mono de los cojones? ¡Pues es bien sencillo!", ha tuiteado este martes junto a un simple dibujo del personaje que no sigue demasiado las proporciones y está mal coloreado. "Lo único que tienes que hacer es donar 5, 10, 20 eurillos (lo que puedas) a cualquier causa solidaria que te apetezca (el banco de alimentos de tu barrio, un refugio de animales de tu ciudad, alguna ONG de las que no son una estafa, alguien que necesita ayuda y pide por aquí. ¡Tú eliges!)".

alguna ONG de las que no son una estafa, alguien que necesita ayuda y pide por aquí ¡tú eliges!) Luego te vienes a este tuit, le das al botón secundario y te guardas la imagen y ya es tuya.

Y si ahora no tienes dinero ni para mortadela, te la guardas, pero dona cuando puedas. — CHOCU (@Chocu_) November 2, 2021

Después, el usuario ha explicado el modo de conseguir a cambio el NFT, un método más sencillo de lo que parece: "Te vienes a este tuit, le das click derecho y te guardas la imagen, y ya es tuya".

Entonces, ha planteado una cuestión que le vendría a la cabeza a muchos: "'La imagen me la puedo guardar y no hace falta que done'. Bueno, pues allá cada cual con su conciencia, tú sabrás si no te acosan los demonios de la culpabilidad por la noche. Y ya está. Y recuerda que solo el pueblo salva al pueblo".

Oye, Chocu, pero, ¿cómo sé que esto es un NFT, acaso tiene un blockchain que garant

mira, es un NFT porque es un dibujo de mierda hecho en cinco minutos hecho con el único propósito de mover dinero, y eso es, en esencia, un NFT. — CHOCU (@Chocu_) November 2, 2021

De este modo, Chocu ha planteado un sencillo intercambio por una buena causa. Pero lo cierto es que el dibujo no cumple con el registro blockchain y otras características propias de los NFT, aunque él tiene otros argumentos que demuestran su 'autenticidad'.

"Mira, es un NFT porque es un dibujo de mierda hecho en cinco minutos con el único propósito de mover dinero, y eso es, en esencia, un NFT", ha concluido el tuitero, poniendo punto y final a un divertido hilo que mezcla burla y solidaridad. Ahora solo queda donar, se haya descargado la imagen o no.