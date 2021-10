Gana la lotería, deja su trabajo y cumple su sueño: ser cazadora de fantasmas

The National Lottery

Uno de los argumentos más repetidos en la venta de loterías es que si te toca, puedes cumplir tus sueños, por descabellados que parezcan. Es lo que le ocurrió a una británica, que gracias a la suerte puede dedicarse a lo que siempre quiso.

Laura Hoyle, de 39 años y natural de Nottinghamshire, trabajaba en una empresa de logística hasta que la suerte le sonrió y ganó el sorteo de la lotería nacional británica Set For Life, en el que el ganador recibe 10.000 libras esterlinas (casi 12.000 euros) al mes durante 30 años.

Decidió entonces dejar su empleo y ahora se dedica... a cazar fantasmas. Tal y como recoge el Mirror, a Laura se le une su esposo, Kirk Stevens, de 37 años, que en cambio ha mantenido su trabajo como ingeniero aeronáutico en Rolls Royce.

Ambos tienen su propio canal de YouTube. "Nunca pensé que algún día podríamos hacer algo como esto. Fue un sueño hecho realidad. Nunca hubiéramos podido disfrutar de algo como esto antes de la victoria", dice Laura.

"Tanto como si crees en fantasmas o no, toda esta experiencia se debe a nuestra victoria y ahora que lo hemos logrado, nos damos cuenta de que tener esta victoria en el sorteo de Set For Life nos brindará muchas oportunidades futuras, no solo con la investigación paranormal, sino con todas nuestras aficiones".