Los secretos del 'influencer' que arrasa con su pelazo en Instagram

Instagram está lleno de influencers de belleza y cuidado personal, pero no todos pueden presumir de una materia prima como Pranav Biji, un indio de 26 años que está triunfando en esta red social gracias a su pelazo.

Afincado en Hull, Reino Unido, Biji cada vez tiene más seguidores, a los que muestra las fotos de su salvaje melena oscura. Curiosamente, confiesa al Mirror que siempre acostumbró a llevar el pelo muy corto, casi rapado.

Para cuidar su pelo, Pranav no hace nada especial, solamente usa champú y acondicionador. Estudiante de marketing y publicidad, Biji dice que ahora tiene el pelo más largo que nunca y que recibe mucha atención en Hull por su melena épica, pero lamentablemente también es objeto de "comentarios groseros".

Pranav se mudó a Hull desde India el mes pasado cuando comenzó estudios de posgrado. Aparte de sus estudios, ahora está buscando conseguir un trabajo de modelo para mostrar el crecimiento de su cabello.

"Me encanta mi cabello y no estoy haciendo esto para lucir bien ni nada. Me encanta cuidarlo", afirma este joven. "Siempre he tenido el cabello más largo que mis amigos, pero esta es la primera vez que me lo he dejado crecer tanto", añade.

"En la India no era muy normal tener el pelo largo como hombre, así que me llamaban niña. La gente me preguntaba si no podía permitirme un corte de pelo", lamenta.

Respecto a cómo mantener su melena, Biji resume: "La parte divertida es que no uso otros productos en mi cabello que no sean champú y acondicionador. Creo que necesitas cepillarte el cabello todos los días para mantenerlo desenredado y yo aceite una o dos veces por semana dependiendo de lo seco que esté mi cabello. La paciencia es clave aquí, necesitas dedicar tiempo y cuidarlo adecuadamente".

"Una de las partes más interesantes es que no es necesario lavarse el cabello con mucha frecuencia porque el cuero cabelludo tiene su propio aceite y eso es lo que ayuda al crecimiento del cabello", explica.

"Si lo lavas con mucha frecuencia, tendrás el cuero cabelludo seco y, a la larga, podrías hacer que tu cabello se debilite. Personalmente, en este viaje de cuatro años, vi que solo tenía que lavarlo una o dos veces a la semana sin ningún problema. Todos tenemos que experimentar y probar diferentes rutinas y finalmente llegar a la perfecta", añade.