Denuncia a su novio por no pedirle matrimonio tras ocho años de relación

Para muchas parejas, el mar al que va a parar el río del noviazgo es el matrimonio. Pero para algunas personas, es imprescindible que la pareja tenga algo de iniciativa. De lo contrario, pueden ocurrir cosas impredecibles.

Es lo que le ocurrió a una pareja de Zambia, en África. La mujer ha decidido llevar a su pareja ante los tribunales, por no proponerle matrimonio después de ocho años como novios.

Gertrude Ngoma, de 26 años, y Herbert Salaliki, de 28, estuvieron juntos durante casi una década e incluso compartieron un hijo, pero la relación se fue deteriorando debido a la falta de decisión de él para casarse.

Tal y como recoge el Mirror, la joven, sintiéndose cansada y frustrada por la falta de compromiso de su pareja, decidió llevar a su novio ante el juez y demandarlo por perder su tiempo, después de que el chico no cumpliera con la promesa que ella estaba esperando que se cumpliera.

Gertrude sintió que el padre de su hijo no hablaba lo suficientemente en serio sobre su relación, a pesar de que había pagado el pago de la dote a su familia, como es tradición en su Zambia natal. Sin embargo, todavía no había comprado el anillo de compromiso.

"Nunca ha hablado en serio. Por eso lo llevé a los tribunales porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro", dijo la despechada novia.

Defendiéndose ante el tribunal, Herbert dijo que la razón por la que aún no había propuesto matrimonio a su mareja era porque no tenía la seguridad financiera para pagar una boda, y argumentó que Gertrude no había sido una compañera cariñosa y no le había prestado suficiente atención.

Según la prensa local, el juez le dijo a la pareja que la reconciliación sería la mejor opción, aunque no se sabe si han decidido seguir el consejo del magistrado.