Un usuario encuentra el disfraz de Halloween definitivo, la pesadilla de muchos españoles

La noche de Halloween está cada vez más cerca y los que aprovechan esta fecha para celebrar sus fiestas están ultimando detalles de sus disfraces. Aunque Vanesa aún no ha hecho su puntual aparición por audio para decir "feliz juaguelin, grupo", algunos ya han aprovechado sus mayores miedos para crear un nuevo meme indicado para la ocasión: el disfraz del acceso digital con Clave.

Con un claro humor, el tuitero Ray Sánchez ha dejado la idea definitiva. ¿Disfraces de El juego del calamar? ¿Vestidos galácticos de Zara? No, para algunos jóvenes, la mejor elección es ir con todo y arriesgar a ser el traje más detestado de la fiesta.

"Este año quería disfrazarme de algo que realmente fuera terrorífico y creo que ya lo tengo", comentaba en Twitter, algo que ha desatado las carcajadas en muchos. En otros, ha despertado su furia interna: "Mejor me callo porque contenta me tiene esa basura".

Este año quería disfrazarme de algo que realmente fuera terrorífico y creo que ya lo tengo: pic.twitter.com/Tdr5oqKLgs — Ray Sánchez (Tayor's Version) 🇮🇨 (@RayxSanz) October 27, 2021

Este disfraz, descrito como "el ganador", ha creado toda una idea general para vestirse de más accesos y plataformas digitales que, en muchos casos, supone todo un reto. "Podría acompañarse de Lextnet y la página web de Renfe. El trío calavera", ha ampliado otro usuario.

"Lo más terrorífico que he llegado a ver", "la saqué para obtener el título y acabar la carrera, y ya no sé cómo volver a usarla", han comentado otros usuarios. Aunque, no obstante, parece que esta no ha sido la primera vez que alguien recibe dada iluminación con este disfraz.