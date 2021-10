Gema Palacio, una joven de 21 años de Benaguacil, se ha convertido en toda una sensación en internet y en una de las cómicas más reconocidas de las redes, donde se hace llamar Esperansa Grasia.

La valenciana, que asegura a 20minutos que sus vídeos están basados en "su vida y su familia", hace una comparación muy irónica de una situación cotidiana en España y en Estados Unidos -representando escenas que ha visto durante toda su infancia en las series y películas-.

De este modo, ha creado a la tierna y dulce Ashley como la clásica alumna estadounidense, y a Juanjo como el rebelde y respondón joven español. Y, al rededor de ellos, a familiares y amigos entre los que destacan Consuelo, la autoritaria y gritona madre española.

Con todo este plantel de personajes, Esperansa Grasia ha llegado a casi medio millón de seguidores en Instagram y 1.4 millones en TikTok gracias a decenas de vídeos con los que representa las situaciones más sencillas con un humor irreverente.

"¡La comida ya está! ¡A ver si voy a tener que poner la mesa yo también!"

Las tareas del hogar en las familias españolas se convierten, en ocasiones, en una pelea entre los padres y los hijos. Por eso, Consuelo no puede sino gritar a Juanjo y su hermano cuando les pide que pongan la mesa. "¿Esa es la mesa que has puesto? ¿No bebemos, no hay pan, no hay cuchillos...?", se sigue quejando ella al ver que ya la han puesto.

"Mira que le dije: '¿Ya te sabes el examen?'. Ahora en casa verás"

De las disculpas de Ashley tras pillarla copiando en un examen, a las lágrimas de Juanjo al ver entrar a su madre en el despacho de la profesora. "¿Te has hecho algo en el pelo? Estás guapa", le dice el joven a Consuelo para hacerle la pelota cuando le cuentan que ha copiado. "¿Para qué estuve preguntándote el otro día toda la tarde? Ahora sí que se te han acabado todas las tonterías. Mira que le dije '¿Ya te lo sabes?'", argumenta ella. "No te preocupes, que ahora en casa vamos a hablar".

Las fiestas de pueblo

La soda y los pasteles de arándanos será lo que le gusta beber y comer a Ashley en las fiestas de su pueblo, pero Juanjo, cubata en mano, con la cara y la ropa pintada, disfruta de forma diferente de las verbenas más castizas.

"De postre no se pide nada, que tengo un melonaco bueno en casa"

Una sencilla cena en un restaurante puede convertirse en una charla familiar distendida -si vives en Estados Unidos- o en una pelea con tu madre, que se queja porque pides exactamente lo mismo que en casa: pechuga empanada con patatas y huevo. Y ese no es el único problema, pues Consuelo representa a la perfección a esas madres que piden tomarse el postre en casa porque tienen fruta o dulces en la nevera.

El encuentro de Ashley y Juanjo

Mejor crossover que Vengadores: Infinity War. Lo que los fans de Esperansa Grasia esperaban era que Juanjo y Ashley se conocieran, y finalmente, con un intercambio cultural, sucedió. Ella vivió de cerca las irreverentes costumbres españolas y él pudo estar en los estirados ambientes de ella. Pero, al margen de las barreras que pudieran tener, el amor pudo surgir entre ambos.

Gema conoce a Juanjo y Consuelo: "Tú no existes, te he inventado yo"

Y si Esperansa Grasia ya unió a sus dos personajes a pesar de estar en partes diferentes del mundo, también lo hizo traspasando la cuarta pared y Gema Palacio, es decir, ella misma, se presentó en casa de Juanjo. Tanto él como su madre se quedaron asombrados al ver que había una chica que podía caracterizarse como ellos, pero Consuelo se lo tomó un poco peor e incluso la abofeteó.