Una 'tiktoker', entre la risa y el llanto tras un desastroso tratamiento en las cejas: "¿Intentabas imitar a Mr. Bean?"

Los tratamientos faciales o capilares pueden ser buenos para estar más sano o tener un mejor aspecto, pero también puede causar el efecto contrario. Eso fue lo que le pasó a Sarah Donnelly, una tiktoker que quiso reírse del resultado de sus cejas tras hacerse una permanente.

"Intentaba seguir el ritmo de los jóvenes, me laminé las cejas y pasó esto", escribió en su vídeo de TikTok. Entre la risa y el llanto, la usuaria mostró su cara, la cual había cambiado completamente.

"No puedo dejar de reírme de ellas. ¡Me veo ridícula!", decía mientras se reía a carcajadas. "¿Qué me he hecho en las cejas? No sé si reír o llorar".

Tras este laminado de cejas, tratamiento que consiste en una permanente que deja el vello como si se hubiera peinado hacia arriba, Sarah tenía las cejas más oscuras y frondosas, lo cual le ha parecido tremendamente divertido a la protagonista y a más de medio millón de usuarios que han visto su vídeo.

De hecho, algunos comentarios señalaron que tenía cierto parecido a un actor conocido: Rowan Atkinson, conocido por el personaje de Mr. Bean. "¿Intentabas imitar a Mr. Bean?", le preguntó un internauta. "¿Eres el padre de Jim de American Pie?", le dijo otro, refiriéndose a Eugene Levy.

Otros directamente se cuestionaron cuál fue el proceso que llevó a cabo el esteticista para dejarlas así: "La laminación real es realmente bonita, pero ¿por qué demonios pondrían un tinte negro en una mujer de pelo rubio?".