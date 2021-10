Un hombre corta con su cita de Tinder y empieza a recibir mensajes de la madre amenzándole para que se casen

Un hombre de Georgia, EE UU comenzó a salir con un chico que había conocido en Tinder, pero la cosa no fraguó, por lo que le dijo que no congeniaban y cortó ahí la fugaz relación. Nada extraordinario si no fuera por lo que pasó después.

El hombre comenzó a recibir mensajes de la que se identificó como la madre del chico con el que había quedado y que empezó a amenazarle para que volviera a salir con su hijo y hasta para que se casara con él.

"Debo decir que me sentí bastante devastada cuando mi hijo regresó a casa de la cita y no estaba comprometido con el hombre que ama, así que me comunico con usted para solicitarle que inicie una relación con mi hijo y comience a planificar una boda de inmediato, la cual se pagará 50/50 entre las dos familias", decía el primer mensaje.

Ante la incredulidad del hombre, que preguntó si era una broma, la mujer insistió "No hay bromas cuando se trata del amor de mi hijo".

"Él ya tiene fotos tuyas en su habitación y quiere casarse contigo lo antes posible", decían los mensajes, que se pusieron aún más turbios: "Mañana pasaremos por su lugar de trabajo para discutir las cosas en persona y presentarle un anillo que hemos comprado".

Ante las negativas del hombre, la supuesta mujer aún insistió y fijó incluso la hora. "Estaremos cerca para hablar con usted en su oficina aproximadamente a las 13.15 horas de mañana", le decía otro de los mensajes.

El hombre habló con su oficina y advirtió a sus compañeros para que llamaran a la policía si llegaban a ir por allí, cosa que no sucedió.

En cualquier caso, el suceso se ha hecho viral y el vídeo tiene ya cerca de un millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que cuentan casos de citas desagradables.

Por si fuera poco, después de subir el primer vídeo aún recibió mensajes adicionales, donde la madre se quejaba de que lo hubiera hecho público y pedía dinero en efectivo e incluso un coche nuevo "para hacer las cosas bien".