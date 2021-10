Un fisicoculturista levanta un coche para salvar a una mujer accidentada

Una buena coincidencia puede salvar una vida. En pleno accidente, una mujer había quedado atrapada bajo su coche y, por suerte, un fisicoculturista se encontraba viajando en ese mismo instante por esa misma carretera de Irán. Generando asombro entre los testigos, levantó el coche con su propia fuerza corporal y salvó a la mujer.

Taponando el tráfico de la carretera, el coche en el que viajaba la víctima del accidente se encontraba completamente volcado y varias personas se habían acumulado a su alrededor para intentar ayudarla, sin mucho éxito.

El fisicoculturista, que viajaba en el coche junto a su hija, presenció la situación en el camino y, finalmente, salió hacia el punto del desastre. Shahriar Kamali, conocido en redes como King Kamali, utilizó su fuerza para levantar el coche y desprender la puerta que tenía aplastada a la mujer, mientras los servicios de emergencia llegaban hasta el lugar.

"Todavía estoy en estado de shock. Agradezco a Dios por la fuerza con la que me ha bendecido, porque me tomó todo lo que tenía para quitarle el coche del brazo. Mano izquierda amputada y piernas rotas, pero me quedé con ella todo el tiempo. La única forma de llegar a ella era arrancar la puerta y lo hice”, explicaba este héroe por su Instagram.

Gracias a su fuerza, la víctima pudo salir viva de allí. No ilesa, debido a algunas fracturas y daños que sufrió a consecuencia del golpe y la presión del transporte contra su cuerpo, pero su supervivencia ha sido algo que han comentado numerosos usuarios en el post que King Kamali ha subido.