Los perros no le temen al agua, pero pueden desconfiar de lo que el agua oculta debajo de la superficie. Sin embargo este impala no se lo pensó dos veces y no tuvo más remedio que correr el riesgo, ya que su alternativa era una muerte espantosa al tener a sus depredadores en la orilla. Sin darse cuenta que acabó en el territorio de un cocodrilo, esto fue lo que pasó.

Entre una muerte rápida y otra prolongada, un impala eligió la menos dolorosa. Rodeado de una manada de perros hambrientos, terminó adentrándose en un lago. Para su desgracia, no estaba a salvo: un cocodrilo le esperaba con los colmillos afilados.

El vídeo viral, compartido por Dean de la Rey, un fotógrafo y guarda del parque de África del Sur, muestra el destino final del pobre animal: atrapado bajo el mordisco definitivo y letal del cocodrilo entre las aguas. "Rápido o lento, elige rápido", han comentado bajo la publicación que Nature is metal ha dejado sobre el momento capturado.

"Un momento increíble donde el cocodrilo enseña al impala a nadar", ha bromeado un usuario. Y es que el clip está siendo comentado por varios que, impresionados, se compadecen con la muerte que la presa ha preferido: "Definitivamente la mejor elección".