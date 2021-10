El enternecedor vídeo de un perro y un gato viendo 'El Rey León'

El Rey León es una de los filmes favoritos de muchas personas cuando hablamos de las películas clásicas de Disney, pero parece que a los animales también les encanta esta historia.

Un perro y su 'hermano' gatito no se cansan de la nueva versión animada por ordenador de 2019, que da vida a la historia. En un video de TikTok publicado por la cuenta @nobu_smaj, el golden retriever Nobu está quieto frente al televisor con su cola moviendo, con el gato Caesar sentado absorto en la película.

La escena que se reproduce muestra la canción I Just Can’t Wait To Be King (Voy a ser el Rey León, en su versión en español) de Simba, con toda la sabana de animales desfilando detrás de él. A medida que suena la canción, Caesar incluso se acerca a la pantalla para ver mejor a los cachorros de león.

Publicado por la propietaria de los animales, llamada Bria Smajstrla, el video está titulado: "Soñando con ser rey" y ha sido visto más de 867.000 veces, y cuenta con más de 55.000 'me gusta'.

La película original de animación se estrenó en el año 1994 y 25 años después, se estrenó una versión en imagen real, dirigida por Jon Favreau, y que es la versión que ven los animales del vídeo viral.