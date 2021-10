Una mujer india de 70 años asegura que se ha convertido en madre primeriza: "Es un milagro"

Una mujer india de 70 años y su marido aseguran que se convirtieron en padres primerizos gracias a un exitosos tratamiento de fecundación in vitro. La pareja llevaba casada más de 45 años y, según explican, decidieron arriesgarse con su última posibilidad para tener un hijo.

Jivuben Valabhai Rabari y su marido habían intentado concebir desde que se casaron, sin éxito. Sin embargo, y a pesar de su edad, la mujer no se rindió y, según cuenta, se puso en contacto con una clínica para poder cumplir su sueño de ser madre. El doctor Naresh Bhanushali había ayudado a varios familiares suyos, aunque estos tenían entre 45 y 50 años.

Aun así, según su relato, la anciana de 70 años no aceptó un "no" por respuesta e insistió, pese a que los médicos le aconsejaron en contra y le explicaron los riesgos, incluso el peligro de perder la vida. "Aunque muera, estaré contenta porque al menos he intentado tener un hijo", fue la respuesta que le dio al ginecólogo quien, al verla tan emocionada, supuestamente accedió al tratamiento.

Pero el proceso no fue nada fácil, ha explicado el doctor, ya que la señora Rabari llevaba más de 20 años sin tener la menstruación, por lo que el primer paso fue administrarle hormonas para que volviera a tener el periodo. A continuación, le ensancharon el útero, que se había encogido con la edad, y transfirieron un único embrión.

Sorprendentemente, 15 días después pudieron constatar que el feto se había implantado correctamente y tiempo después consiguieron oír su latido. El embarazo siguió adelante con los cuidados oportunos debido a la avanzada edad de la madre pero en el octavo mes la presión arterial era demasiado alta, por lo que decidieron adelantar el parto.

"Aunque tuvimos el máximo cuidado, debo decir que ella tuvo suerte y nosotros tuvimos suerte de que el procedimiento fuera un éxito", narró el doctor Bhanushali y, aunque considere el caso "un milagro", sigue desaconsejando que las personas de la tercera edad intenten quedarse embarazadas.

Principalmente, se establece un gran conflicto ético, ya que al ser tan mayores es más probable que fallezcan cuando el niño sea aún pequeño. Sin embargo, varios familiares de Jivuben se han ofrecido a acoger al niño y a criarlo si esto sucede.

Tanto Rabari como su esposo nacieron en la India rural, por lo que no tienen documentación que confirme su edad. Aún así los médicos están de acuerdo con su declaración de que tienen entre 65 y 70 años. Hace años se hizo conocida una compatriota suya, Mangayamma, que dijo haber logrado tener un hijo a los 74 años.