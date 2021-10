El mayor fan de Rafa Nadal, emocionado al recibir la felicitación de su ídolo por su 90 cumpleaños: "Gracias por cumplirlo"

La joven Pilar León decidió volcarse a principios de octubre con su abuelo para conseguir su sueño, pues, como gran fan de Rafa Nada, no había cosa que más ilusión le hacía que recibir una felicitación suya por su 90 cumpleaños. Y, gracias a la colaboración de las redes, finalmente lo consiguió.

"Me gusta su juego. Lo conozco de hace mucho tiempo. Me gustaría ir a verlo, pero ya no puedo para nada. No puedo más", dijo el anciano, al que llaman 'O Parallo', en el vídeo que publicó su nieta para pedir ayuda al tenista.

Pero el día llegó, el 20 de octubre cumplió 90 años, y recibió el mejor regalo que podía recibir: un vídeo de Rafa Nadal dedicado para él. Tal y como mostró la tuitera, su abuelo se emocionó como nunca al verlo.

Eternamente agradecida a @RafaelNadal y a todos los que habéis ayudado a que su 90 cumpleaños fuese inolvidable. Espero que comprendáis, que el video lo dejaré en la intimidad. Os muestro su reacción. De hoxe nun ano Parrallito!! ♥️ pic.twitter.com/2OoBOugRHI — Pilar Leon (@pilarleon007) October 20, 2021

"Hola, ¿qué tal? Sé que hoy es un día especial, que cumple años y solo le quería mandar un abrazo muy fuerte, desearle un muy feliz cumpleaños y desearle lo mejor. Un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades", le dijo el deportista al hombre.

"Muchísimas gracias por atenderme y cumplir mi misión, gracias", dijo 'O Parallo' sin poder parar de llorar cuando terminó el vídeo. Su nieta, que también estaba llorando al ver la felicidad de su abuelo, también quiso dar las gracias a la colaboración de las redes.

"Eternamente agradecida a Rafa Nadal y a todos los que habéis ayudado a que su 90 cumpleaños fuese inolvidable. Espero que comprendáis, que el video lo dejaré en la intimidad. Os muestro su reacción", escribió Pilar León en su Twitter.