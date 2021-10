Manda un currículum para buscar trabajo y recibe respuesta 8 años después: "Más vale tarde que nunca"

Hoy en día, buscar empleo por internet es casi más común que en persona. Una persona puede enviar decenas de currículums a diferentes ofertas con tal de conseguir alguna respuesta, por lo que luego son muchas las semanas que se pasan en vilo esperando un mensaje o correo de vuelta.

En el caso de la empresaria Zoe Bee, una emprendedora británica que se dedica a productos del cuidado de la piel, las semanas de espera se han tornado en años, pues recibió una respuesta en LinkedIn que ya no esperaba.

Así lo compartió en Instagram con una captura de un mensaje que envió en 2013 para buscar trabajo y la contestación que recibió la semana pasada. "Qué curioso, me ha llegado una notificación en LinkedIn de que un trabajo por el que pregunté en 2013 no está interesado", escribió en su post. "Más vale tarde que nunca. Me encanta que todo salga siempre como tiene que salir".

"Perdón por molestarle. ¿Sería tan amable de hacerme saber cuándo tiene alguna vacante disponible en su empresa?", preguntó Zoe el 16 de julio de 2013. Pero no fue hasta octubre de 2021 cuando este responsable respondió: "Hola, Zoe. Gracias por contactarme, pero no estoy interesado".