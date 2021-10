Fotos en negativo para mostrar el 'mundo al revés', la última tendencia de las redes: "Bisbal cantaría 'Ave Satán'"

Porque sí. Ahora Twitter está lleno de fotos en negativo gracias a la última tendencia a la que se han apuntado muchos usuarios. Haciendo esta especie de versión inversa de una imagen, los tuiteros están bromeando con diferentes personajes famosos que ahora hacen o dicen cosas opuestas a las que normalmente hacen.

Si en verano, los tuiteros empezaron a bromear con "viajeros en el tiempo" que mataban una mosca y creaban universos paralelos, ahora la trama es más sencilla: una sencilla foto que hace a rostros como Maite Galdeano, Rajoy o Bad Gyal ser completamente diferentes, en concreto, malvados, tal y como los llaman.

"Amaia malvada sería como 'no voy a invitar a nada'", dice una tuitera, en referencia a su canción, Yo invito. "Britney malvada sería como 'Saludable'", dice otro, por el tema Toxic. "Deja de soñar", dice otra tuitera sobre María Patiño y su mítico "no dejes de soñar".

EVIL BARBARA & CHELO BE LIKE pic.twitter.com/yeyn4uGze7 — la palmer 🌈🐏 (@manupalmer) October 17, 2021

"Abortion This Way" en lugar de Born This Way de Lady Gaga; "Ave Satán" en lugar de Ave María de Bisbal; "Agua" en lugar de Fuego de Eleni Foureira; o "Co-bra-me" en lugar de "Pá-ga-me", de Belén Esteban son otros de los hilarantes ejemplos que han publicado.