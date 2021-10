La activista medioambiental Greta Thunberg decidió mostrar sus dotes como cantante en el concierto contra el cambio climático Climate Live. En medio de la actuación, la joven cogió el micrófono y, junto a otro de los organizadores, cantó y bailó el clásico ochentero Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Thunberg, hija de la cantante Malena Ernman que representó a Suecia en Eurovisión en 2009, se subió al escenario micrófono en mano y dijo: "We’re no strangers to love..." (No somos extraños al amor).

Aunque la frase pudiera sonar extraña por si misma, muchos reconocieron en ella el inicio de un Rickroll. Este término hace referencia a una broma popular en internet en la que alguien comparte un link aparentemente interesante y, al pinchar en él, el usuario es redirigido al videoclip de la canción de Astley.

En el momento de pronunciar esas enigmáticas palabras su compañero, Andreas Magnusson, subió al escenario con ella: "Tú conoces las reglas y yo también". La cuenta oficial del evento compartió en TikTok el vídeo del momento con el título: "Esto es lo que pasa cuando activistas organizan conciertos".

La joven explicó después al periódico sueco Aftonbladet que se trataba de una "broma interna" de la organización: "Al fin y al cabo, somos básicamente adolescentes que bromean entre sí, no niños enfadados como a menudo nos presentan los medios de comunicación".

En el concierto, que forma parte de una serie de eventos que se están llevando a cabo en distintos países para concienciar contra el cambio climático, también actuaron la banda folk First Aid Kit y la ganadora de Eurovisión Loreen.