La adorable evolución del padre y su hija que se hicieron virales hace tres años cantando Maroon 5 frente al espejo

El adorable dúo de padre e hija que derritió al internet entero en 2018 está de vuelta. Justin y su ya no tan pequeña Myla han repetido su aplaudida actuación frente al espejo de la canción Girls Like You de Maroon 5.

Hace tres años, el vídeo de la bebé repitiendo al dedillo la letra se hizo viral y llegó hasta el grupo de música estadounidense, que lo definieron como "la cosa más mona que habían visto jamás". Millones de usuarios aplaudieron también la impresionante conexión entre la pareja.

Este año, han recreado la misma escena con la ayuda de su madre Trina, quién además tiene un blog sobre maternidad. Con un aspecto completamente cambiado y una larga melena, Myla ha demostrado que sigue amando la canción como el primer día.

"Aquí está la dosis anual de serotonina por tu dúo favorito", ha escrito junto al vídeo. "El tiempo vuela", ha añadido. Parece que la familia busca convertir esto en una tradición después de volver a subir un vídeo parecido el año pasado.

Quisieron aportar "luz y positividad" al 2020 un par de años después de hacerse virales y sorprendieron a muchos con el impresionante cambio de la pequeña. Dentro de poco podrán hacer una bonita recopilación mostrando la evolución de Myla.