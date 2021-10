Un cocinero responde tan brutalmente a una crítica en TripAdvisor que ahora le dejan malas reseñas para que conteste

El propietario de un local de Fish and Chips llamado The Old Smithy en Ambleside, Cumbria, en Inglaterra, sacó su vena más paternal a la hora de defender su negocio de la crítica que un usuario le había dejado en el portal TripAdvisor.

Un cliente llamado Kyle puntuó con una sola estrella el local y añadió: "Encontramos atractivos los servicios al cliente. Queríamos salchichas rebozadas y no mintieron cuando nos dijeron que no harían eso".

Gary Moss, el propietario del local, respondió furibundo: "En primer lugar, Kyle, vuelve a la escuela y aprende a deletrear, coño", decía por algunas erratas en la crítica.

"Querías salchichas rebozadas y te dijeron muy cortésmente que no, lo siento, solo servimos salchichas simples y estábamos demasiado ocupados y estaba llegando la hora de cierre", le explicaba el dueño del local a su cliente.

"Así que puedes llevarte tu salchicha sin rebozar y metértela por el culo. Con respecto a tu espantoso comentario de servicio al cliente, siempre respondemos a gilipollas como tú dentro de las cuatro horas. Saludos", acabó por escribir el cocinero, que cerró la respuesta con un "PD. Vete a la mierda en otro lugar en el futuro".

En declaraciones recogidas por el diario Mirror, el dueño del local explicaba que en su momento el cliente no dijo nada en la tienda. "Preguntó 'oh, ¿no puedes rebozar una salchicha?' y se fue. Si tuviera tiempo para hacerlo, lo habría hecho", se excusaba el hostelero.

"Estaba demasiado ocupado y había una cola de personas detrás de él, así que él sabía que estaba ocupado. Puede parecer una cosa simple, pero a veces estás demasiado ocupado para hacer otra cosa que no sean las cosas del menú", narraba.

El empresario se quejaba también de que a raíz de la popularidad de esta respuesta ahora mucha gente deja críticas falsas en TripAdvisor sobre su restaurante, con la esperanza de que él les responda y divertirse un rato.