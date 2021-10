Un niño coloca un candado de bici al cuello de su madre por una broma y se olvida de la combinación para abrirlo

Una madre entró recientemente en una comisaría de policía de China pidiendo ayuda para quitarse un candado de bicicleta del cuello, después de que su hijo se lo pusiera por una inocente broma y, por error, olvidara el código de desbloqueo.

El pasado 7 de octubre, esta mujer llegó a la comisaría de Huían (Jiangsu, China) con una extraña 'gargantilla' alrededor del cuello: un dispositivo de bloqueo de bicicletas y similar a un candado.

Según había contado al personal, su hijo estaba jugando con el candado a su lado mientras ella limpiaba el baño, cuando de repente se lo puso alrededor del cuello y lo cerró.

Al principio le pareció divertido, ya que era su candado y conocía el código de desbloqueo, pero resultó que el niño lo había cambiado de alguna manera y, finalmente, ninguno de los dos sabía la combinación para desbloquearlo.

"Estaba limpiando el baño y mi hijo estaba jugando con el candado de la bicicleta a mi lado", dijo la anónima a la policía. "De repente me lo puso alrededor del cuello y lo cerró. No podía desbloquearlo con el código que había puesto y no tenía ni idea de cuántas veces lo había cambiado, así que me entró el pánico", añadió ante los medios locales.

Después de examinar el candado, la policía llamó a un equipo de bomberos locales. Cogieron una pequeña toalla y la colocaron entre el cuello de la mujer y el candado de la bicicleta, mientras luchaban por cortarlo con dos pares de alicates.

Cuando el objeto se desprendió y la mujer pudo respirar, aliviada, uno de los bomberos le advirtió que debería acercar a su hijo allí: "Le ayudaremos a educarlo". Ella, por su parte, respondió que ya le había azotado por su mal comportamiento y que estaba en casa durmiendo.