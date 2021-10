Un desconocido le habla por privado tras encontrar su cartera: "¿Fe en la humanidad? Hoy toda"

Perder la cartera puede convertir lo que iba a ser una divertida jornada de ocio en la mayor pesadilla para cualquiera. Solo un momento de despiste y, de repente, adiós pertenencias privadas: DNI, pasaportes, tarjetas de crédito, tarjetas sanitarias... Beatriz Sevilla, una usuaria de Twitter, no se ha librado de esta desgracia. Sin embargo, ha corrido una mayor suerte: encontraron su cartera y le contactaron.

Beatriz Sevilla perdió todas sus tarjetas, pero no su "fe en la humanidad". Así lo relata en el tuit que ha compartido junto a la captura de la conversación que, seguramente, le haya supuesto el mayor alivio de su semana.

“Perdón por escribirte así tan aleatoriamente, es que me he encontrado una cartera en el suelo llena de tarjetas y he estado buscando información para devolverla y pues, no sé cómo, he llegado a tu perfil”, escribía en mensaje directo por Instagram una persona desconocida.

¿fe en la humanidad? hoy toda, gracias pic.twitter.com/3OGYS9j4i5 — beatriz sevilla 🔻 (@feminoacid) October 6, 2021

Ella, completamente sorprendida, respondió de inmediato con un "ostras, sí". En apenas un día, el tuit se ha hecho viral con más de 19 likes y multitud de comentarios que aplauden el responsable gesto de este anónimo héroe.

Ante el casi milagroso caso, varios usuarios han aprovechado para dejar experiencias similares que, sin duda, hacen tener esperanzas en las personas que les rodean. Aunque más vale no tentar a la suerte.

Me encontré hace un par de años el DNI de una chavala en la calle en una parada del bus, como mi padre trabaja en esa misma empresa de buses, se lo di para que lo dejara en la oficina, la busque en Instagram y le avise que estaba ahí, fue y lo recupero. — CamaradaDiego (@TovarishchDiego) October 7, 2021

Perdí mi cartera en Murcia y un señor ecuatoriano la encontró. Vio dentro un papel con el número de un amigo. Llamó a mi amigo. Mi amigo a mi casa. Mi madre a mí. Yo al señor. Quedamos y me lo dio todo. Qué grande. — Alfonso Alcolea 🇪🇺 (@alfonsoalcolea) October 6, 2021