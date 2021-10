Un raro trastorno genético adelanta el envejecimiento de esta adolescente: "Tengo 16 años, pero aparento 50"

Raizel Calago, una adolescente de 16 años lleva dos años viviendo su peor pesadilla. En apenas unos meses, pasó de participar en concursos de belleza a sentir vergüenza de salir de casa por su cambiado aspecto.

Y no es sólo físico, la joven ha explicado a la cadena filipina GMA que también tiene grandes dolores de espalda que no puede explicar. Gracias al conocido programa del país asiático Kapuso Mo, Jessica Soho, Raizel ha descubierto que sufre progeria, un raro trastorno genético degenerativo que acelera el envejecimiento.

Ella y su madre Joela han aparecido en televisión contando los extraños síntomas que lleva sintiendo desde que hace dos años sufriera un fuerte sarpullido por todo el cuerpo. Aunque siempre había parecido más mayor, razón por la que concursaba en los certámenes, tras la erupción cutánea la adolescente comenzó a notar la aparición de arrugas en su cara, cuellos, brazos y estómago.

Desde entonces cada vez se ha mostrado más y más avergonzada de salir a la calle. Ha confesado al medio que ha dejado de salir con sus amigos ante las constantes preguntas sobre qué ha podido pasar para que de repente tenga el aspecto de una mujer de 50 años.

"Me preguntan por qué mi aspecto envejeció. No les respondo porque tampoco sé qué pasó", ha comentado Raizel: "No culpo a mis padres porque ellos tampoco lo saben".

"Es doloroso cuando me dicen que mi hija parece mayor que yo", ha lamentado su madre: "A veces, me la imagino cuando sea mayor y veo lo hermosa que podría ser",

Gracias a la ayuda de un endocrino clínico de prestigio finalmente ha podido ser diagnosticada con progeria. "Sólo tenemos unos 200 casos documentados en todo el mundo", ha comentado el doctor. "La manifestación más destacada es el arrugamiento o envejecimiento de la piel y el retraso en el crecimiento".

Ahora sabe que su cuerpo está creciendo de forma acelerada y más que preocuparse por el aspecto tiene que prestar atención a los peligros síntomas que pueden manifestarse: "Uno de los problemas que esperamos es el ataque al corazón, la insuficiencia cardíaca o el aumento del riesgo de accidente cerebrovascular", añadió el doctor.

También es importante centrarse en los huesos y las articulaciones, que pueden pender densidad ósea rápidamente: "La osteoporosis es muy común".

La joven Raizel había expresado su deseo de todo volviera a la normalidad un día, pero el endocrino ha avisado que no hay cura: "Esto va a ser persistente. Lo único que podemos hacer es tratar tanto los problemas cardiovasculares como los esqueléticos (si los hay)".

La familia ha confesado además que los costes de las revisiones médicas superan sus ingresos y han abierto una cuenta bancaria para poder recibir donaciones que ayuden a cuidar de su pequeña.