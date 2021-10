Es probable que Samantha, una joven de 25 años de Carolina del Norte (Estados Unidos), no vuelva a usar pantalones shorts de tiro alto nunca más, pues, tal y como contó recientemente en su cuenta de TikTok, le ocasionaron un grave problema de salud allá por 2018.

La joven se puso estos pantalones vaqueros para acudir a una cita con un chico con el que acababa de empezar. Sin embargo, durante todo el día estuvo incómoda por el roce del short y la ropa interior con su cuerpo.

"Decidí ignorarlo y disfrutar del día. Pero, al día siguiente, sentí mucho dolor y empecé a encontrarme mal", declaró a BuzzFeed. "Esa noche me di cuenta de que tenía un gran bulto en el lugar donde estaba la rozadura y, conforme pasaba el tiempo, era más doloroso, como un pinchazo palpitante en un punto".

Samantha acudió al médico para que se lo trataran, y le recetaron antibiótico por una posible infección de la piel. Pero, al día siguiente, entró en un shock séptico, infección que provoca una hipotensión arterial. "Estaba temblando, me faltaba el aire, no podía caminar y tenía mucho dolor en el cuerpo. Me ingresaron en la UCI y fue entonces cuando me di cuenta de que era algo más grave de lo que había previsto", señaló la joven.

Durante los casi cuatro días que estuvo en la UCI, los médicos se plantearon cortar la parte del culo que estaba infectada. Pero, afortunadamente, mejoró, luego pasó otros tres días más ingresada y, después, tuvo que guardar reposo durante un mes para recuperarse completamente. Al mes siguiente, las rozaduras volvieron a aparecer, pero se solucionaron con los antibióticos que le mandaron en el hospital.

La joven estadounidense aseguró que contó su historia solo por lo curiosa que le parecía, pero no se esperaba tal alcance. El vídeo llegó a casi 8 millones de visitas, y después decidió borrarlo tras sentirse abrumada ante tal atención. "Aun así, me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que decía que a ellos también le había pasado lo mismo", aseguró a BuzzFeed.

Según explicó al citado medio la doctora Carmen Fong, cirujana colorrectal, esto le pudo suceder a Samantha porque "tendría un corte o una fisura anal", y su ropa corta y ajustada debió "mantener a las bacterias atrapadas en un ambiente húmedo y oscuro", cómodo para ellas. "Cualquiera puede tener un absceso anorrectal. Si no se trata a tiempo, puede convertirse en una infección muy grave y hacer que la persona enferme mucho".