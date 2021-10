Una madre pregunta en internet si ha sido demasiado cruel castigando a su hija: "Dice que la voy a traumatizar"

Una madre acudió a las redes para que dieran una opinión externa sobre el castigo que había impuesto a su hija y sobre si este la "traumatizaría", como ella misma decía. El hilo, titulado "¿Soy yo la mala?" ha despertado multitud de comentarios sobre la actuación tanto de la madre como de la hija.

La mujer puso en antecedentes a los internautas, explicando que la situación en casa era "complicada". La joven era ahora una adolescente de 17 años que se enfrentaba constantemente contra su autoridad, ya que utilizaba el argumento de que es casi una adulta.

"Ha habido veces que sale y no me dice a dónde va y cuando se le pide que limpie su habitación o haga alguna tarea en la casa se niega", ha detallado para ilustrar el comportamiento de la chica.

El colmo llegó cuando el otro día su hija le entregó una larga lista con los que consideraba que eran sus defectos. "Son todos defectos personales: mis gestos, mi acento, mi aspecto físico, etc. Habría agradecido que la lista se refiriera a defectos en mi forma de criar a mis hijos o a cosas que pueda mejorar", explicó la madre, que decía sentirse "ofendida y triste".

En ese momento decidió que la adolescente tendría que aprender lo hiriente que había sido recibiendo de su propia medicina y le castigó a escribir otra lista pero con sus propios defectos. Además, le prohibió coger el coche hasta que la redactase.

La joven, muy enfadada, la llamó "mala madre" y le dijo que hacer esa lista le iba a "traumatizar". "Dice que quitarle el coche es horrible y que me va a odiar eternamente si no dejo de castigarla", explicó la mujer, que comenzó a dudar sobre lo apropiado de su castigo y decidió consultarlo en internet.

Los comentarios no se hicieron de esperar, la mayoría de ellos criticando a la adolescente: "Parece una auténtica mocosa". "Ya que es casi una adulta, ¿qué tal si empieza un trabajo a tiempo parcial?", sugirió un usuario, idea a la que se sumaron muchos otros comentarios que recordaban a la chica que "ser adulto es caro" y que los adultos "no viven con sus mamás".

Otro proponía una solución más drástica: "No limpies su habitación, deja que se pudra hasta que no tenga más remedio que limpiarla". Finalmente un internauta resumió la situación: "Si no puede soportarlo, tampoco debería hacerlo".