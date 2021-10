Le da una sorpresa a su madre en la calle y ella lo confunde con un pervertido: "Esa no era la respuesta que esperaba"

Es probable que, si te vas de viaje a Roma con tu pareja, quizá lo que menos esperas es que aparezca por allí tu hijo por sorpresa. Por ello, cualquiera que note que una persona inesperada se abraza a él reaccionaría del mismo modo que esta mujer que se ha viralizado en las redes.

Tal y como se puede ver en TikTok, este joven quiso darle una sorpresa a su madre y acudir a Roma sin que se lo esperaran. Para ello, compinchado con su padre, apareció detrás de ella mientras se estaba haciendo una foto, y ella se llevó un tremendo susto al pensar que un desconocido estaba pasándole el brazo por encima.

"Oh, Dios... Hola, me has dejado sin palabras", le dijo apartándose y mirándole con cara de asco. "¿Eso es todo? ¿Esa es la respuesta que recibo?", le contestó su hijo. Fue en ese momento cuando ella se percató de que era su hijo.

"¡Santo cielo!", exclamó la madre mientras se abrazaba a él. "¿Qué demonios ha sido eso?", le preguntó su hijo. "Esa no era la respuesta que esperaba".