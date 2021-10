Descubre la nueva colección de maquillaje y skincare de Sephora

Con la rutina ya instalada en nuestras vidas, existen muchas cosas que han vuelto para quedarse, por lo menos, hasta las próximas vacaciones. Puede parecer una tontería, pero con el verano han cambiado bastantes cosas en lo referente a nuestra rutina facial y productos de maquillaje.

Por ejemplo durante el verano las bases de maquillaje son productos que usamos con menor frecuencia, ya sea porque nuestro tono de piel cambia o bien porque gracias al sol, el estado de esta mejora y ya no es necesario tapar esas imperfecciones que pueden incomodarnos.

Del mismo modo, usamos productos distintos para realzar nuestra mirada, normalmente tonos más claros y cálidos. Por ello con la vuelta de nuevo al trabajo, a las obligaciones y muy próximamente a eventos más especiales y familiares como son las navidades, nuestra lista de deseos de productos de maquillaje ha cambiado.

Best Skin Ever Fond De Teint

Best Skin Ever Fond De Teint SEPHORA COLLECTION

La Best Skin Ever Fond De Teint es una base de maquillaje de larga duración de la firma SEPHORA COLLECTION que promete ser la nueva generación de bases para un cuidado idóneo. Su objetivo no es otro que crear un cutis perfecto en tu día a día.

Con esta base lograrás un acabado natural a la vez que una tez impecable, gracias a su textura de efecto segunda piel y su cobertura ajustable que logra unificar el tono, suaviza la textura de la piel y enmascarar las imperfecciones. Además, su fórmula está enriquecida con extractos de algas anticontaminantes y ácido hialurónico de origen natural que hidrata y actúa como escudo contra las agresiones externas (luz azul, polución, etc.). No contiene ningún ingrediente de origen animal y su packaging es ecológico y sus ingredientes sostenibles.

Mascarilla para el contorno de ojos

Mascarilla para el contorno de ojos SEPHORA COLLECTION

Durante el verano nuestra piel ha sufrido las consecuencias del sol, la arena, la polución y los excesos. Ahora toca ponerla a punto, especialmente en esas zonas más sensibles que necesitan un extra, como, por ejemplo, el contorno de ojos.

Esta mascarilla para el contorno de los ojos viene al rescate de todas las miradas. Se trata de un área tan delgada y frágil que necesita un cuidado especial para recuperar su belleza natural. Además, con la vuelta a la rutina tu piel lo agradecerá, ya que es anti-bolsas, anti-ojeras, hidratante y suavizante. Son parches de biocelulosa, formulados con un 91% de ingredientes de origen natural y enriquecidos con extractos vegetales.

Máscara de pestañas SIZE UP

Máscara de pestañas SIZE UP, con fórmula vegana y de larga duración SEPHORA COLLECTION

Realza tu mirada con esta máscara de pestañas de SEPHORA COLLECTION que ofrece un volumen extra para pestañas exageradas en un solo gesto. Si quieres aumentar el tamaño y el volumen de tus pestañas, puedes conseguirlo fácilmente con esta máscara.

Con una fórmula vegana y de larga duración, está enriquecida con microperlas voluminizadoras, que se combina a la perfección con una brocha en forma de reloj de arena, para un efecto de volumen inmediato. En el centro, los pelos cortos permiten que las pestañas se cubran intensamente para un volumen extremo y ultra negro. En los bordes, los pelos más largos ayudan a extender la fórmula a lo largo de las pestañas, para unas pestañas largas, rizadas y extendidas. Un mix perfecto para unas pestañas de ensueño.

Hair booster, complemento alimenticio

Gominolas supersencillas y ricas de ingerir que están repletas de vitaminas y minerales SEPHORA COLLECTION

Si tu piel o tu pelo necesitan una dosis extra no dudes en ayudarlos con estos complementos alimenticios veganos. Se trata de una especie de gominolas supersencillas y ricas de ingerir que están repletas de vitaminas y minerales. Además, están formuladas a partir de pectina de frutas, un agente gelificante natural que proporciona una rica textura que se derrite en la boca. Son veganas y no poseen ni aromas ni colorantes artificiales. Estas, con sabor a mango, contienen biotina y selenio que promueven el crecimiento del cabello y mejoran la apariencia de las uñas.

Cuatro productos que se convertirán en imprescindibles en cuanto los pruebes. Navega por la web de Sephora y descubre todos tus must have.