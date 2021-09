Una extrabajadora de Disneyland revela que cuando hacía de Campanilla había padres que le ofrecían llaves de hotel

La actriz Sarah Daniels trabajó durante mucho tiempo como personaje en Disneyland, interpretando a Campanilla en los encuentros que los personajes hacen con los visitantes por todo el parque.

Fue un trabajo alegre, pero también tenía en ocasiones una cara menos amable, según ella ha revelado en su cuenta de TikTok, después de que un usuario le preguntara si no se le insinuaban cuando se vestía de Campanilla.

"Creo que si es horrible y te va a coquetear, te van a coquetear, seas un personaje o no", dijo Daniels en su respuesta, en la que también contó que "hubo muchos momentos, especialmente cuando actuaba como Campanilla, donde los hombres casados me ofrecían las llaves de su habitación de hotel y me decían dónde se estaban alojando", contaba la exmiembro del elenco de Disney.

Lo peor es que los personajes Disney tienen reglas muy marcadas y nunca salen de su papel para no romper la magia, por lo que no pueden decir que no, ni reaccionar de forma airada.

"Directamente, 'no' no está en tu vocabulario, tienes que encontrar formas de evitar el 'no'", contaba la actriz, que revelaba que en esos casos "desvías la atención al asistente del personaje [un trabajador del parque que siempre acompaña a los personajes] y ellos se encargan del papá espeluznante por ti".