Las redes critican la irrespetuosa actitud de una visitante de Disney World con el actor que hace de Gastón

Los parques temáticos suelen ser la forma perfecta de ver en carne y hueso a tus personajes favoritos de los dibujos, pero hay que controlar la emoción cuando uno se encuentra con Hércules, Jasmín o Tarzán, y eso no solo afecta a los niños.

Por muy caracterizados que estén estos trabajadores, no hay que olvidar que detrás de esos personajes hay personas, y no simples personajes ficticios. Pero parece que a una visitante, metida de lleno en su día de diversión, se le olvidó este detalle y tuvo una muy irrespetuosa actitud con un actor.

Así se ha visto en un vídeo que se ha hecho viral que, aunque muestra un suceso de hace tiempo, las redes se han lanzado recientemente a criticarlo. Y es que en él se ve a una asistente de Disney World (Orlando, Estados Unidos) intentando tocar a Gastón, de la película La bella y la bestia, incomodando enormemente al actor.

Mientras se reía, la chica intenta tocarle los pectorales, mientras él aparta sus manos para evitarlo. Después, sin salir de su personaje pero siendo educado, el intérprete le pidió que se marchara.

Aunque ella vuelve a intentar tocarlo ignorando su petición, finalmente cesa en su afán de tocarle los músculos y se marcha avergonzada, percatándose -probablemente- en ese momento de lo inadecuada que ha sido su actitud.

El tiktoker Evan Snead compartió recientemente este vídeo y avisó de que, aunque el vídeo es antiguo y parece que Gastón no está actualmente en Disney World, se ha viralizado recientemente y era importante diferenciar entre personas y personajes. "Si no quieres que un desconocido se te acerque en público en el trabajo y te ponga las manos encima, no se lo hagas a los personajes", pidió. "Son personas, tratadlas como tal".