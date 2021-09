Un dron capta una extraña silueta bajo las aguas del lago Ness

Uno de los más persistentes mitos del norte de Europa es el de la existencia de un monstruo prehistórico en las oscuras y frías aguas del lago Ness, en Escocia. De vez en cuando, surgen avistamientos más o menos sospechosos, de lo que los escoceses llaman 'Nessie'.

Una de las últimas apariciones del monstruo ha tenido lugar en un vídeo grabado por un dron que sobrevolaba la orilla del lago. Tal y como recoge The Sun, Richard Mavor, de 54 años, tiene un canal de YouTube llamado Richard Outdoors.

En uno de sus últimos vídeos, dedicado al desafío Great Glen Canoe a beneficio de la Sociedad de Alzheimer, se ve una extraña silueta junto a la orilla de lago.

Cuando compartió el vídeo, Mavor no se dio cuenta del detalle, hasta que fueron los espectadores los que lo hicieron notar. "No podía creerlo. Tuve que rebobinar el metraje y lo he visto varias veces desde entonces", declaró.

"No sé qué es, pero ciertamente tiene la misma forma que los avistamientos anteriores de Nessie. Cuanto más lo veo, pienso '¡caray!', realmente no había nada en el área que pudiera ser. No había madera flotante ni nada de eso, así que quién sabe", dijo.