La mujer que se ha hecho viral por apagar velas con la cuenca de su ojo

Emma Cousins es una mujer de 34 años de Sheffield (Reino Unido), que se ha hecho viral gracias a una rara habilidad: es capaz de apagar velas 'soplando' por la cuenca del ojo, que le fue extirpado en 2018.

Tal y como recoge The Mirror, a Emma le diagnosticaran un condrosarcoma mesenquimatoso en abril de 2018. Todo comenzó cuando empezó a notar que su ojo izquierdo parecía crecer y abultarse. Fue a Urgencias para que la revisaran ya que comenzó a sentirse mal.

"El médico pensó que era una pequeña hemorragia, así que vi a un óptico que me preguntó si tenía algún selfie en mi teléfono. Tenía fotografías de seis años, así que se las mostré al óptico, quien pidió ver fotografías mías de más atrás. Fue en ese momento en el que pensé 'oh no, algo anda mal'. Me las arreglé para encontrar fotos mías a los 15", explicó la joven.

"El óptico dijo que no estaba seguro, pero que parecía que algo había estado creciendo detrás de mi ojo desde que tenía 17 años". Una resonancia magnética encontró un gran tumor que crecía detrás de su ojo y en abril de 2018 se hizo una biopsia para ver si se podía salvar.

Lamentablemente, no se pudo hacer nada y le diagnosticaron una forma de sarcoma y le dijeron que perdería el ojo. El ojo le fue extirpado y sometida a un tratamiento de radioterapia de seis semanas, pero sufrió complicaciones.

Lso médicos recomendaron a Emma que le hicieran un ojo protésico, pero descubrió que se veía demasiado falso, por lo que optó por usar gafas o un parche.

Con el tiempo, se desarrolló un pequeño orificio en su cuenca vacía, que se ha ensanchado, según los médicos, a causa de la radiación.

"Debido a que la radiación ha matado las venas en mi cuenca, que suministran sangre a la piel y debido a que la sangre no puede llegar a este área, la piel muere y eso es lo que forma el agujero. He esperado más de un año para la operación, pero ahora el agujero se está agrandando y cosas simples como tomar una ducha o estar bajo una lluvia intensa pueden ahogarme", dice.

"El orificio está conectado directamente a mis pulmones, lo que significa que cualquier cosa que entre en mi ojo puede entrar en mis pulmones. Tengo que mantenerme alejada de la piscina y los baños, ya que podría ahogarme", explica.

Precisamente por todo ello, ha adquirido la capacidad para 'soplar' por el ojo, de manera que puede apagar velas y ha compartido vídeos en TikTok mostrando su peculiar 'superpoder'.